Медведчук назвал клоунами руководство Украины

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) , глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что украинский президент Владимир Зеленский набрал в свою команду некомпетентных людей. Об этом он написал в своей колонке для портала «Смотрим.ру».

«Зеленский набрал в свое политическое окружение исключительно шоуменов и клоунов, а также косящих под них глуповатых чиновников, которые чудовищно некомпетентны в вопросах государственного управления», — полагает Медведчук.

По мнению политика, украинцам следует задуматься над тем, что текущую власть страны представляют «комики и фантазеры, которые не в состоянии воспринимать реальность». Их действия, пишет Медведчук, привели к провалам во внешней политике, экономике, деградации промышленности, бюджетному и долговому кризису, а также краху банковской системы и обнищанию населения.

В связи с этим, считает экс-глава ОПЗЖ, гражданам Украины стоит осознать, что такие власти не смогут вывести страну из сложившегося катастрофического положения.

До этого Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта.

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