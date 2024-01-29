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Медведчук назвал клоунами руководство Украины

Медведчук: Зеленский набрал в команду некомпетентных чиновников и клоунов

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РИА «Новости»

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) , глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что украинский президент Владимир Зеленский набрал в свою команду некомпетентных людей. Об этом он написал в своей колонке для портала «Смотрим.ру».

«Зеленский набрал в свое политическое окружение исключительно шоуменов и клоунов, а также косящих под них глуповатых чиновников, которые чудовищно некомпетентны в вопросах государственного управления», — полагает Медведчук.

По мнению политика, украинцам следует задуматься над тем, что текущую власть страны представляют «комики и фантазеры, которые не в состоянии воспринимать реальность». Их действия, пишет Медведчук, привели к провалам во внешней политике, экономике, деградации промышленности, бюджетному и долговому кризису, а также краху банковской системы и обнищанию населения.

В связи с этим, считает экс-глава ОПЗЖ, гражданам Украины стоит осознать, что такие власти не смогут вывести страну из сложившегося катастрофического положения.

До этого Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта.

Ранее украинский военный заявил, что новобранцев ВСУ обучают только алкоголизму.

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