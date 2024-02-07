Спикер парламента Болгарии провел три часа в киевском бомбоубежище

Спикер болгарского парламента Росен Железняков рассказал, что провел три часа в бомбоубежище в Киеве вместе с другими членами делегации. Его слова передает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По данным БНТ, из-за объявленной в Киеве воздушной тревоги Железнякова и других делегатов отвели в бомбоубежище, где они находились с 5:50 (6:50 мск) до 9:00 (10:00 мск).

«Раздались сирены, и, конечно, согласно протоколу, мы все вместе спустились в бомбоубежище», — заявил Железняков в беседе с телеканалом.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве, куда он приехал накануне.

«Начинаю утро в убежище, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это повседневная реальность храброго украинского народа», — заявил Боррель.

До этого совместную пресс-конференцию президентов Украины Владимира Зеленского, Швейцарии Алена Берсе и Латвии Эдгарса Ринкевичса, а также премьера Литвы Ингриды Шимоните в Киеве прервала воздушная тревога.

Ранее на Украине участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище.