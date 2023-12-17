На Украине участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище

В украинском Николаеве участников акции в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

По информации издания, после инцидента было заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

«В Николаеве участники акции «Деньги на ВСУ» не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

В акции в поддержку ВСУ принимали участие около 30 человек. В момент, когда объявили воздушную тревогу, полицейские порекомендовали им разойтись или укрыться в убежище горсовета. Но они не смогли попасть внутрь. Бомбоубежище оказалось закрыто, до охранников также не удалось достучаться.

До этого РИА Новости сообщало, что с 1 марта 2024 года вступит в силу новый национальный стандарт, который устанавливает требования к заглубленным помещениям для укрытия населения.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.