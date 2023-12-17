Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище

В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище

close
100%
Shutterstock

В украинском Николаеве участников акции в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

По информации издания, после инцидента было заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

«В Николаеве участники акции «Деньги на ВСУ» не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

В акции в поддержку ВСУ принимали участие около 30 человек. В момент, когда объявили воздушную тревогу, полицейские порекомендовали им разойтись или укрыться в убежище горсовета. Но они не смогли попасть внутрь. Бомбоубежище оказалось закрыто, до охранников также не удалось достучаться.

До этого РИА Новости сообщало, что с 1 марта 2024 года вступит в силу новый национальный стандарт, который устанавливает требования к заглубленным помещениям для укрытия населения.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами