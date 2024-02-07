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Иран открестился от поддержки йеменских хуситов

Постпред Ирана в ООН Иравани заявил, что Тегеран не поставляет оружие хуситам

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Khaled Abdullah/Reuters

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не предоставляет оружие силам хуситов в Йемене и не контролирует вооруженные группировки на территории Ближнего Востока, которые могут быть причастны к нападениям на военные базы США и Израиль. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

«Вовсе нет», — ответил Иравани на вопрос о том, вооружает ли Иран радикалов.

По его словам, у хуситов «есть собственное оружие», и Тегеран не дает инструкций того, где и как его использовать.

В то же время он подчеркнул, что у Ирана и военизированных группировок на Ближнем Востоке есть нечто вроде «оборонительного пакта».

«Мы не управляем ими. Мы не командуем ими. У нас есть общие консультации друг с другом», — сказал Иравани.

До этого представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удары США и Великобритании по позициям хуситов на территории Йемена противоречат их заявлениям о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что в Тегеране расценивают удары по Йемену как нарушение территориальной целостности и суверенитета. Атаки являются «вопиющим нарушением международного права», констатировал представитель МИД Ирана.

Ранее президент Ирана заявил, что Тегеран ответит на любые угрозы в свой адрес.

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