Размер текста
А
А
А

Президент Ирана заявил, что Тегеран ответит на любые угрозы в свой адрес

Президент Раиси: Иран не хочет войны, но ответит на угрозы в свой адрес

close
100%
Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что его страна не намерена начинать с кем-либо войну, но решительно отреагирует на любые попытки ее запугать. Его слова приводит Reuters.

«Мы не начнем никакой войны, но если кто-то захочет запугать нас, он получит сильный ответ», — сказал иранский лидер.

Накануне телеканал CBS сообщил, что руководство США одобрило план ударов по объектам в Иране, они будут наноситься в течение нескольких дней.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Впоследствии глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военных и примут все меры для защиты собственных сил и интересов на Ближнем Востоке.

До этих событий поддерживаемые Ираном хуситы многократно атаковали американские коммерческие судна в Красном море. США, Великобритания и другие страны для защиты от боевиков направили туда свои военные корабли.

Ранее стало известно о приказе лидера Ирана избегать военного столкновения с США.

Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами