Президент Ирана заявил, что Тегеран ответит на любые угрозы в свой адрес

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что его страна не намерена начинать с кем-либо войну, но решительно отреагирует на любые попытки ее запугать. Его слова приводит Reuters.

«Мы не начнем никакой войны, но если кто-то захочет запугать нас, он получит сильный ответ», — сказал иранский лидер.

Накануне телеканал CBS сообщил, что руководство США одобрило план ударов по объектам в Иране, они будут наноситься в течение нескольких дней.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Впоследствии глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военных и примут все меры для защиты собственных сил и интересов на Ближнем Востоке.

До этих событий поддерживаемые Ираном хуситы многократно атаковали американские коммерческие судна в Красном море. США, Великобритания и другие страны для защиты от боевиков направили туда свои военные корабли.

Ранее стало известно о приказе лидера Ирана избегать военного столкновения с США.