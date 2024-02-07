В Совфеде оценили визит Такера Карлсона в Россию

Член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что американский журналист Такер Карлсон, посетивший Россию для интервью с Владимиром Путиным прорывает антироссийскую информационную блокаду. Такую точку зрения она высказала в беседе с RT.

По ее словам, популярный журналист «никого не побоялся и приехал в Москву», чтобы разобраться в сложнейших международных процессах.

«Уверена, что пребывание Такера Карлсона в России вызовет широкий общественный резонанс как в России, так и в Соединенных Штатах», — заявила Ковитиди.

Она также напомнила, что американский журналист открыто выступает против действующего курса Вашингтона, за что «хочется пожать ему руку».

Бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон приехал в Россию в начале февраля, он не анонсировал свою поездку заранее и не раскрывал ее цели. Ряд СМИ предположил, что журналист планирует взять интервью у президента РФ Владимира Путина. 6 февраля сам Карлсон подтвердил эти слухи, уточнив, что самостоятельно оплатил путешествие в Москву, без поддержки властей или иных групп. Он пообещал, что все желающие смогут посмотреть интервью с российским президентом бесплатно на его сайте в версии без монтажа.

Ранее Карлсон заявил, что не чувствует вину за интервью с Путиным.