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Кремль отреагировал на появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону

Песков назвал фейком появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина

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AP/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами назвал абсолютным фейком появление выдержек из якобы стенограммы интервью главы российского государства Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

«Речь идет об абсолютных фейках. Фейков очень много было, есть и будет. К ним надо соответственным образом относиться», — сказал он.

При этом представитель Кремля подтвердил, что интервью Владимира Путина американскому журналисту уже состоялось. По словам Пескова, Карлсон не занимает конкретную сторону, но в то же время его взгляды отличаются от традиционных СМИ из недружественных стран, поэтому в Кремле согласились на это интервью.

Экс-ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон приехал в Россию в начале февраля. Журналист не анонсировал свою поездку заранее и не раскрывал ее цели. Некоторые СМИ предположили, что журналист планирует взять интервью у президента РФ Владимира Путина. 6 февраля сам Карлсон подтвердил эти слухи, уточнив, что самостоятельно оплатил путешествие в Москву, без поддержки властей или иных групп.

Карлсон заявил, что не считает себя виноватым перед США за предстоящее интервью с Владимиром Путиным.

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