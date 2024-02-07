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Фурсенко рассказал о планах Путина на 8 февраля

Путин 8 февраля проведет заседание Совета по науке и образованию

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 8 февраля планирует провести заседание Совета по науке и образованию. Об этом на пресс-конференции, посвященной обнародованию имен лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год, сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко, передает РИА Новости.

«Завтра будет Совет, который возглавляет президент», — сказал Фурсенко в среду на пресс-конференции.

По словам помощника главы государства, на совете будут обсуждены меры господдержки сферы исследований и разработок в России.

8 февраля в России будет отмечаться День науки. Эта дата выбрана потому, что 8 февраля 1724 года император Петр I поручил создать Российскую академию наук и первый в стране университет (СПбГУ). В нынешнем году РАН и СПбГУ исполняется 300 лет.

До этого сообщалось, что День российской науки стал темой традиционных уроков «Разговоры о важном», прошедших по всей стране. Российским школьникам рассказали о жизни и работе выдающегося химика Дмитрия Менделеева и мероприятиях, которые приурочены к 190-летию со дня рождения ученого.

Политолог назвал реконструкцию станции «Восток» важным фактором развития науки.

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