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В Киеве не могут начать голосование по мобилизации на Украине

Депутат Рады Железняк: Рада не может начать голосование по усилению мобилизации

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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что госорган не может начать обсуждение законопроекта по усилению мобилизации на Украине из-за того, что нет кворума. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня на 9:00 должен был начаться Комитет по вопросам обороны, где должны рассмотреть законопроект об усилении мобилизации №10449.....чтобы сегодня вынести на голосование в первом чтении. Но по состоянию на сейчас еще не начал даже заседание — нет еще кворума», — заявил Железняк.

До этого в главном научно-экспертном управлении Верховной рады заявили, что законопроект о мобилизации не сможет защитить украинских граждан от произвола властей.

В управлении заявили, что ограничение вождения транспорта, аресты счетов и ценностей эксперты назвали «принуждением лица государством». По мнению экспертов, принятие таких мер даже по решению суда вызывает нарекания, так как у страны уже есть механизмы привлечения к ответственности нарушителей закона.

Ранее Рада не смогла уволить замглавы нацбезопасности.

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