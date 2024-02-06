Рада не смогла уволить замглавы нацбезопасности

Верховная рада Украины не смогла набрать необходимое число голосов для увольнения заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности Марьяны Безуглой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

«После месяца стыда и блокировки Рада снова не перешла к рассмотрению постановления об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета по обороне», — заявил он.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, предположила, что его пост в случае отставки главкома могут занять начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк, либо командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

В январе Безуглая заявляла, что в закон о мобилизации, проект которого вызвал в украинском обществе неоднозначную реакцию, будут внесены многочисленные правки и уточнения.

Ранее новый законопроект Украины по мобилизации назвали антиконституционным.