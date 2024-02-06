Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Рада не смогла уволить замглавы нацбезопасности

Рада не набрала голоса для увольнения замглавы нацбезопасности Безуглой

close
100%
«Mariana»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mariana»

Верховная рада Украины не смогла набрать необходимое число голосов для увольнения заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности Марьяны Безуглой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

«После месяца стыда и блокировки Рада снова не перешла к рассмотрению постановления об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета по обороне», — заявил он.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, предположила, что его пост в случае отставки главкома могут занять начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк, либо командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

В январе Безуглая заявляла, что в закон о мобилизации, проект которого вызвал в украинском обществе неоднозначную реакцию, будут внесены многочисленные правки и уточнения.

Ранее новый законопроект Украины по мобилизации назвали антиконституционным.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами