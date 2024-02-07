Стало известно, когда опубликуют интервью Путина Такеру Карлсону

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, как предполагается, будет опубликовано в четверг, 8 февраля. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Интервью будет опубликовано на X (бывшая Twitter. — Прим. ред.) и TuckerCarlson.com, веб-сайте медиа-стартапа комментатора… По словам людей, знакомых с этим вопросом, оно, скорее всего, будет опубликовано в четверг», — говорится в сообщении издания.

До этого Карлсон заявил, что не считает себя виноватым перед США за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон приехал в Россию в начале февраля, он не анонсировал свою поездку заранее и не раскрывал ее цели. Ряд СМИ предположил, что журналист планирует взять интервью у президента РФ Владимира Путина. 6 февраля сам Карлсон подтвердил эти слухи, уточнив, что самостоятельно оплатил путешествие в Москву, без поддержки властей или иных групп. Он пообещал, что все желающие смогут посмотреть интервью с российским президентом бесплатно на его сайте в версии без монтажа.

Ранее Маск призвал арестовать тех, кто угрожает журналисту Карлсону.