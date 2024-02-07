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Маск призвал арестовать тех, кто угрожает журналисту Карлсону

Илон Маск призвал арестовать угрожающих журналисту Такеру Карлсону

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает лишением свободы журналисту Такеру Карлсону. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Таким образом Маск прокомментировал высказывание консервативного блогера Яна Чонга, который говорил об опасности для Карлсона из-за его визита в Россию, исходящей от американской политической элиты.

Чонг уточнил, что некоторые американские политики и представители СМИ призвали арестовать журналиста из-за его позиции.

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», — прокомментировал Маск.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что администрация американского президента не пыталась помешать Карлсону взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Карлсон заявлял, что американское руководство хотело помешать его встрече с Путиным.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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