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Анонс интервью Карлсона с Путиным уже набрал более 20 миллионов просмотров

Анонс интервью Карлсона с Путиным за три часа посмотрели свыше 20 миллионов раз

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Пост американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети Х, где он объявил о предстоящем интервью с президентом России Владимиром Путиным на фоне кремлевских башен, за три часа набрал более 20 миллионов просмотров. Об этом пишет РИА Новости.

Карлсон опубликовал видеообращение на фоне исторических символов Москвы, заявив о намерении взять интервью у Путина. Журналист отметил, что американцы нуждаются в более полном понимании событий в России и на Украине. Он также утверждал, что Белый дом дважды пытался помешать проведению интервью, хотя пресс-секретарь Карин Жан-Пьер опровергла эту информацию.

Через час после публикации количество просмотров достигло отметки в 5,2 миллиона и продолжало расти с каждой секундой.

До этого журналист Карлсон объяснил, почему хочет взять интервью у Путина. Запись с объяснениями была сделана в Москве на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя. По словам Карлсона, большинство американских граждан пребывают в неведении о положении дел в зоне конфликта даже спустя два года после начала боевых действий. При этом он подчеркнул, что противостояние Москвы и Киева постепенно «меняет весь мир».

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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