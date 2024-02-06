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Саакашвили призвал оппозицию Грузии выдвинуть единого кандидата в президенты

Саакашвили предложил оппозиции Грузии определиться с кандидатом в президенты

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Irakli Gedenidze

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с предложением к оппозиции определиться с единым кандидатом на предстоящих в конце года выборах главы страны. Об этом он написал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я приблизительно знаю, кто может стать кандидатом в президенты от оппозиции, но мне интересно и мнение других», — отметил Саакашвили.

Политик позитивно оценил ежегодный доклад в парламенте действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили. По мнению Саакашвили, особенно важен призыв в докладе к объединению всех прозападных сил страны.

Экс-президент Грузии подчеркнул, что правление олигарха Бидзины Иванишвили исчерпало себя и на предстоящих парламентских выборах необходимо «освободить Грузию из его когтей».

В конце января Саакашвили прокомментировал уход грузинского премьера Ираклия Гарибашвили. Он счел насмешкой над грузинским народом назначение на его место председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе.

Ранее Саакашвили окрестил себя борцом с Россией за Грузию.

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