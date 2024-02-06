Главу СБУ вызвали в Раду

Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка вызвали в Верховную раду в связи со скандалом вокруг слежки за журналистами. Об этом он написал в своем Telegram-канал депутат Ярослав Железняк.

«После выступления председателя комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина относительно прослушивания журналистов Bihus.Info я вынес на голосование вопрос вызова главы СБУ в Раду», — рассказал он.

По его словам, «за» проголосовали 159 депутатов Рады.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська говорил о том, что контроль за деятельностью украинских спецслужб.

До этого Службы безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение одному из работников Верховного суда страны за поддержку Российской Федерации. По версии спецслужбы, сотрудника обвиняют по статье Уголовного кодекса об оправдании действий России, которые власти Украины расценивают как агрессию. В СБУ утверждают, что обвиняемый в разговорах с подчиненными отрицал суверенитет Украины и поддерживал действия российских военных сил.

Ранее сообщалось, что из штабов ВСУ утекает секретная информация.