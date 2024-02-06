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Беглов уволил вице-губернатора, курировавшего сферу энергетики в Петербурге

Беглов освободил от должности вице-губернатора Петербурга по энергетике Дрегваля

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Сергей Дрегваль/VK

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об увольнении по собственному желанию вице-губернатора Сергея Дрегваля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Входивший в сферу ответственности Сергея Дрегваля блок временно переходит под управление вице-губернатора Кирилла Полякова», — уточняется в сообщении.

С 2021 года Сергей Дрегваль занимал пост вице-губернатора по вопросам энергетики. Одной из главных задач ведомств Смольного в этом направлении являлось снижение числа аварий на теплосетях, и, как отмечает «Фонтанка», их количество в итоге действительно сократилось.

Кроме того, под началом Дрегваля вел деятельность городской комитет по тарифам, определяющий цены на коммунальные услуги и стоимость проезда в общественном транспорте.

Пришедший на смену Дрегвалю Кирилл Поляков в данный момент отвечает за транспорт и промышленность в городе.

Ранее Беглов назвал ключевые проекты развития Петербурга.

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