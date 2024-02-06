Мишель предупредил, что без помощи ЕС Киеву придется воевать водными пистолетами

Глава Европейского совета Шарль Мишель предупредил, что без помощи Евросоюза Киеву Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется воевать водяными пистолетами. С соответствующим заявлением он выступил на заседании Европарламента, где ряд депутатов высказались против продолжения помощи Украине, передает РИА Новости.

Как заявил Мишель, его «ошеломили» предложения крайне левых парламентариев, высказывавших сомнения в необходимости поставок вооружения Киеву.

«Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?» — спросил глава Евросовета.

До этого он назвал поддержку Украины «инвестицией в безопасность Евросоюза».

«Я хочу ответить тем, кто время от времени пытается посеять сомнения и подозрения: каждый евро для поддержки Украины — это инвестиция в нашу безопасность и в наше процветание, в стабильность Евросоюза», — подчеркнул глава Евросовета.

По его словам, решение о выделении €50 млрд Киеву со стороны ЕС говорит о том, что европейские лидеры не дали России себя запугать.

Ранее глава Евросовета призвал Вашингтон разблокировать средства для Киева.