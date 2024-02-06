Глава Евросовета призвал Вашингтон разблокировать средства для Киева

Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в Европарламенте, призвал конгресс США разблокировать $60 миллиардов помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы вместе с вами призвать палату представителей в США как можно скорее разблокировать $60 миллиардов, необходимые для гарантии финансовой стабильности Украины», — заявил он.

Мишель также напомнил, что ранее было достигнуто политическое решение по долгосрочному финансированию Украины со стороны ЕС на сумму в €50 миллиардов.

Также Мишель назвал поддержку Украины «инвестицией в безопасность Евросоюза».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на €50 млрд в марте этого года.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Украину «выгодной сделкой» для США, поскольку большая часть денежных средств, которые Вашингтон инвестирует Киеву, остается в Соединенных Штатах для покупки техники, которая затем отправляется на Украину.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.