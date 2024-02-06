На Украине не признали причастность Киева к провозу взрывчатки в Россию

Посольство Украины в Грузии заявило, что не признает связь Киева с делом о перевозке взрывчатки в Россию. Диппредставительство пообещало содействовать грузинским правоохранительным органам в расследовании, в котором гражданин Украины подозревается в организации перевозки, сообщается на странице посольства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении отмечается, что посольство проверяет информацию, которую обнародовала Служба государственной безопасности Грузии, и выясняет все обстоятельства касательно причастности граждан Украины к противоправной деятельности.

В посольстве также выразили надежду, что Тбилиси воздержится от «политизации этого дела».

5 февраля в Грузии был задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов на территории России.

Позже СГБ Грузии опубликовала видео задержания следовавшего в Воронеж груза взрывчатки.

По данным СГБ, груз следовал из Одессы. Службы государственной безопасности обнаружили несколько специальных взрывных устройств и много взрывчатых веществ. Устройства содержат пластиковую взрывчатку военного производства С-4. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг, отметили в ведомстве.

В СГБ также заявили, что Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию.

Ранее в Грузии заявили, что Киев хотел обвинить Тбилиси в теракте.