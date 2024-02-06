Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине не признали причастность Киева к провозу взрывчатки в Россию

Посольство Украины изучает информацию о перевозке взрывчатки в РФ через Грузию

close
100%
Dima Pima/Unsplash

Посольство Украины в Грузии заявило, что не признает связь Киева с делом о перевозке взрывчатки в Россию. Диппредставительство пообещало содействовать грузинским правоохранительным органам в расследовании, в котором гражданин Украины подозревается в организации перевозки, сообщается на странице посольства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении отмечается, что посольство проверяет информацию, которую обнародовала Служба государственной безопасности Грузии, и выясняет все обстоятельства касательно причастности граждан Украины к противоправной деятельности.

В посольстве также выразили надежду, что Тбилиси воздержится от «политизации этого дела».

5 февраля в Грузии был задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов на территории России.

Позже СГБ Грузии опубликовала видео задержания следовавшего в Воронеж груза взрывчатки.

По данным СГБ, груз следовал из Одессы. Службы государственной безопасности обнаружили несколько специальных взрывных устройств и много взрывчатых веществ. Устройства содержат пластиковую взрывчатку военного производства С-4. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг, отметили в ведомстве.

В СГБ также заявили, что Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию.

Ранее в Грузии заявили, что Киев хотел обвинить Тбилиси в теракте.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами