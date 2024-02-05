В Грузии заявили, что Киев хотел обвинить Тбилиси в теракте

В Службе госбезопасности Грузии (СГБ) заявили, что украинская сторона стремилась использовать территорию страны для теракта в Грузии или за ее пределами. Заявление грузинского ведомства приводит агентство «Sputnik.Грузия».

«Детали упомянутого дела и фактическая ситуация дают основание подозревать, что использование территории Грузии и широкое вовлечение в этот процесс граждан Грузии послужили созданию мнения о том, что в террористических актах, которые должны были быть осуществлены в Грузии или за границей, обвинят Грузию», — сообщили в Службе госбезопасности.

В Грузии задержали груз с шестью взрывными устройствами. Груз направлялся из Одессы в Воронеж для теракта, пояснили власти. В Грузию товар прибыл 19 января. Спецслужба добавила, что взрывчатку доставили через территорию Румынии, Болгарии и Турции.

До этого сообщалось, что организатором перевозки взрывчатки в Россию для терактов мог быть украинский депутат от партии Владимира Зеленского Андрей Шарашидзе.

Ранее женщина сдалась ФСБ после вербовки сотрудниками СБУ.