Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Грузии заявили, что Киев хотел обвинить Тбилиси в теракте

Спецслужбы Грузии: Киев хотел обвинить Тбилиси в теракте, который предотвратили

close
100%
Shutterstock/EvaL Miko

В Службе госбезопасности Грузии (СГБ) заявили, что украинская сторона стремилась использовать территорию страны для теракта в Грузии или за ее пределами. Заявление грузинского ведомства приводит агентство «Sputnik.Грузия».

«Детали упомянутого дела и фактическая ситуация дают основание подозревать, что использование территории Грузии и широкое вовлечение в этот процесс граждан Грузии послужили созданию мнения о том, что в террористических актах, которые должны были быть осуществлены в Грузии или за границей, обвинят Грузию», — сообщили в Службе госбезопасности.

В Грузии задержали груз с шестью взрывными устройствами. Груз направлялся из Одессы в Воронеж для теракта, пояснили власти. В Грузию товар прибыл 19 января. Спецслужба добавила, что взрывчатку доставили через территорию Румынии, Болгарии и Турции.

До этого сообщалось, что организатором перевозки взрывчатки в Россию для терактов мог быть украинский депутат от партии Владимира Зеленского Андрей Шарашидзе.

Ранее женщина сдалась ФСБ после вербовки сотрудниками СБУ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами