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В Кремле не стали опровергать визит Такера Карлсона в администрацию Путина

Песков не стал комментировать возможный визит Карлсона в администрацию Путина

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что американский журналист Такер Карлсон мог посетить администрацию Владимира Путина, заявил, что не комментирует передвижение журналиста из США.

«Был ли Такер Карлсон вчера в администрации президента? Никак не комментирую передвижение американского журналиста здесь», — заявил Песков.

Карлсона заметили в Москве 3 февраля и сразу предположили, что он приехал взять интервью у Путина. Сам Такер не стал опровергать эту информацию, отметив лишь, что хотел «посмотреть на то, как все устроено» в России.

6 февраля РИА Новости сообщало, что машина, на которой по Москве ездил Карлсон, предположительно, покинула территорию администрации президента РФ.

До этого Telegram-канал «Вы слушали Маяк» писал, что Путин поздно вечером приехал в Кремль.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Такер Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина.

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