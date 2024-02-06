В Совфеде раскрыли последствия выхода России из Арктического совета

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что деятельность Арктического совета утратит смысл в случае выхода из него России. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.Ru»

По его словам, в случае выхода Москвы из Совета, последствия коснутся в первую очередь других государств.

«Россия — ключевая арктическая держава. Без участия России в этом совете его смысл, по сути, теряется. Северный морской путь проходит в территориальных водах России, Арктика нами уже осваивается, мы в этом плане разместили, где надо, необходимые вооруженные силы и установки», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что попытки «шельмовать» Россию в организации, откладывать или переносить председательство Москвы бессмысленны.

«Без России Арктический совет превращается в такое аморфное образование, которое ничего не решает и никакой пользы для других стран от него не будет», — констатировал парламентарий.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что Москва может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам страны.

По его словам, совет функционирует «на самых малых оборотах». Норвегия, которая сейчас председательствует в Арктическом совете, пытается возобновить работу организации в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета.

Ранее британское издание напророчило РФ победу в новом споре из-за Арктики.