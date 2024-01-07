Британское издание напророчило РФ победу в новом споре из-за Арктики

Россия выигрывает в глобальном споре из-за Арктики. Такое мнение выразил обозреватель Daily Mail Дэвид Аверре.

«Поскольку арктический регион претерпевает беспрецедентные изменения из-за изменения климата, таяние льдов открывает новые огромные просторы с богатыми залежами не тронутых ранее природных ресурсов, а также возможность для создания новых торговых путей и обретения стратегического преимущества», — заявил он.

По словам Аверре, в конкуренцию за эти территории уже вступили Россия США и другие арктические страны, а также Китай. По оценкам Геологической службы США, в Арктике находится примерно 15% неразведанных мировых запасов нефти и примерно 30% неразведанных месторождений природного газа. Кроме того, регион богат редкоземельными минералами, необходимыми для производства современных аккумуляторов и микрочипов.

По словам эксперта, Россия уже взяла на себя инициативу в Арктике, добившись преимущества в разработке и строительстве ледоколов, в разы опережая США и Великобританию по численности ледокольного флота. Также отмечается, что Россия обладает развитой полярной инфраструктурой, где размещены 50 арктических баз советской эпохи, на которых находятся аэродромы, радиолокационные станции, грузовые порты, стартовые площадки для ракет и военно-морские верфи.

При этом британский эксперт заявил, что Россия якобы ведет кибератаки на страны-соперницы в регионе, а также упомянул о возможности использования Москвой своего подводного флота для атак на подводную критическую инфраструктуру.

«Вполне возможно, что Путин, учитывая зависимость Кремля от Китая как экономического и торгового партнера и ключевого политического союзника, может попытаться предложить президенту Си Цзиньпину выгодные условия доступа в регион», — добавил Аверре.

Китай не входит в состав Арктического совета, однако является наблюдателем при нем.

До этого США объявили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море.

Ранее обозреватель Bloomberg назвал претензии США в Арктике захватом территории.