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Стали известны подробности нового пакета антироссийских санкций

NTV: в новом пакете антироссийских санкций будет более 200 имен и компаний

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Ко второй годовщине СВО Европейский союз (ЕС) готовит очередной пакет санкций против России, в который войдет более 200 имен и наименований компаний. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

Как следует из текста, новый пакет рестрикций предусматривает существенное расширение списка лиц и учреждений, чьи активы в Евросоюзе будут заморожены.

Под санкции должны попасть компании, способствующие военно-технологическому развитию России или усилению ее сектора обороны и безопасности, отмечается в материале.

«Согласно планам, дополнительные санкционные меры могут затронуть гораздо более 200 человек и компаний», — говорится в тексте.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны — члены «Большой семерки» (G7) могут подготовить собственные антироссийские санкции к 24 февраля. Авторы материала подчеркнули, что новый пакет ограничений планируют согласовать к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

До этого газета Politico со ссылкой на дипломатов писала, что новый, 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет по большей части «символическим». По информации издания, в рамках нового пакета расширят санкционные списки, а также большему числу компаний запретят экспортировать товары двойного назначения.

Ранее в Совфеде заявили, что россиян не пугают новые санкции к годовщине спецоперации.

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