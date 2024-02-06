Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что преемника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного не ожидают фронтовые успехи, скорее его ждет печальная судьба. Об этом подозреваемый в госизмене украинский депутат написал в своем Telegram-канале.

Дубинский назвал увольнение Залужного «ползущим». При этом вина за неудачи на поле боя ляжет не на генерала, а на того, кто решил его уволить.

«Об увольнении главкому уже официально объявлено и в интервью, и в общении с ЕС/США. Теперь нужен повод», — добавил депутат.

Он пояснил, что таким поводом может стать отказ Залужного выступить содокладчиком по законопроекту о мобилизации или переход Авдеевки под контроль ВС РФ.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказывал, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный бережет боевиков «Азова» (организация запрещена в России), не посылая их на передовую, так как сам разделяет нацистскую идеологию.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.