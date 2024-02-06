Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Киеве рассказали о вероятной судьбе преемника Залужного

Депутат Дубинский пообещал начало «самого интересного» после отставки Залужного

close
100%
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что преемника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного не ожидают фронтовые успехи, скорее его ждет печальная судьба. Об этом подозреваемый в госизмене украинский депутат написал в своем Telegram-канале.

Дубинский назвал увольнение Залужного «ползущим». При этом вина за неудачи на поле боя ляжет не на генерала, а на того, кто решил его уволить.

«Об увольнении главкому уже официально объявлено и в интервью, и в общении с ЕС/США. Теперь нужен повод», — добавил депутат.

Он пояснил, что таким поводом может стать отказ Залужного выступить содокладчиком по законопроекту о мобилизации или переход Авдеевки под контроль ВС РФ.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказывал, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный бережет боевиков «Азова» (организация запрещена в России), не посылая их на передовую, так как сам разделяет нацистскую идеологию.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами