В США назвали «мусором» законопроект по Украине

Член палаты представителей Кэт Каммак, республиканка от штата Флорида назвала законопроект сената по помощи Украине и охране американской границы «мусором». Ее слова приводит Fox News.

«Я абсолютно шокирована тем, что кто-то вообще рассматривает этот мусорный пакет [законопроект по защите южной границы и помощи Украине]», — заявила Каммак.

По ее словам, демократы пытаются «продать Gucci, но на самом деле это пакет, который парень за углом в переулке вытащил из багажника».

«В этом пакете вы не обеспечиваете безопасность границы, и нам было бы хорошо не лгать американскому народу и не пытаться продать ему это. Они уже злятся», — подытожила Каммак.

До этого партийное руководство Республиканской партии в палате представителей США выступило против законопроекта сената по помощи Украине и охране американской границы, назвав его «провальным».

Сенат конгресса США, контролируемый демократами, представил законопроект 4 февраля. Этот двухпартийный инициативный пакет, разработанный совместно с Белым домом, включает выделение $20,23 миллиарда на защиту границы, $60,06 миллиарда на помощь Украине, $14,1 миллиарда на помощь Израилю и $4,83 миллиарда на помощь партнерам в регионе Индо-Тихого океана.

Ранее сенатор Шумер предрек исчезновение Украины без поддержки конгресса США.