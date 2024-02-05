Сенатор Шумер предрек исчезновение Украины без поддержки конгресса США

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что Украина может исчезнуть, если американские конгрессмены из Республиканской партии не поддержат законопроект сената на цели национальной безопасности, включающий поддержку Киева, и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, слишком многие республиканцы, включая спикера палаты представителей Майка Джонсона, боятся Трампа, который утверждает, что необходимо подождать, пока он не станет президентом.

Сенатор считает, что за это время Украина может исчезнуть.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только «дурак или радикальный левый демократ» проголосует за «чудовищный» законопроект, представленный американским сенатом для помощи Украине и охраны американской границы.

Сенат конгресса США, контролируемый демократами, представил законопроект 4 февраля. Этот двухпартийный инициативный пакет, разработанный совместно с Белым домом, включает выделение $20,23 миллиарда на защиту границы, $60,06 миллиарда на помощь Украине, $14,1 миллиарда на помощь Израилю и $4,83 миллиарда на помощь партнерам в регионе Индо-Тихого океана.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.