Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Байден позвонит британскому королю Карлу III

Байден позвонит британскому королю Карлу III, у которого выявили рак

close
100%
Chris Jackson/Reuters

Американский президент Джо Байден заявил, что намерен поговорить с британским королем Карлом III, у которого выявили рак. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента США, он обеспокоен состоянием здоровья короля Великобритании. В Белом доме также отметили, что Байден только узнал о болезни Карла III.

«Я беспокоюсь за него», — сообщил Байден.

До этого сообщалось, что принц Гарри намерен прилететь в Великобританию из США и навестить своего отца, короля Карла III.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца опубликовала заявление, согласно которому врачи выявили у короля рак. Во время одной из процедур, проведенных в связи с доброкачественным увеличением у монарха предстательной железы, специалисты обратили внимание на другую «вызвавшую озабоченность» проблему. В результате тестов стало ясно, что у Карла III рак.

Представители Букингемского дворца подчеркнули, что король уже приступил к регулярному лечению. Однако из-за болезни ему пришлось на время отложить свои публичные обязанности. Тем не менее монарх продолжит принимать участие в государственных делах и заниматься бумажной работой.

Ранее принц Гарри начал получать угрозы от бывшего приятеля.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами