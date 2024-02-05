Байден позвонит британскому королю Карлу III

Американский президент Джо Байден заявил, что намерен поговорить с британским королем Карлом III, у которого выявили рак. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента США, он обеспокоен состоянием здоровья короля Великобритании. В Белом доме также отметили, что Байден только узнал о болезни Карла III.

«Я беспокоюсь за него», — сообщил Байден.

До этого сообщалось, что принц Гарри намерен прилететь в Великобританию из США и навестить своего отца, короля Карла III.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца опубликовала заявление, согласно которому врачи выявили у короля рак. Во время одной из процедур, проведенных в связи с доброкачественным увеличением у монарха предстательной железы, специалисты обратили внимание на другую «вызвавшую озабоченность» проблему. В результате тестов стало ясно, что у Карла III рак.

Представители Букингемского дворца подчеркнули, что король уже приступил к регулярному лечению. Однако из-за болезни ему пришлось на время отложить свои публичные обязанности. Тем не менее монарх продолжит принимать участие в государственных делах и заниматься бумажной работой.

Ранее принц Гарри начал получать угрозы от бывшего приятеля.