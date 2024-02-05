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Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения

Fars: Россия, КНР и Иран в марте проведут совместные учения военно-морских сил

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Iranian Army/AP

Россия, Китай и Иран в марте намерены провести совместные учения своих военно-морских сил. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на командующего иранским флотом Шахрама Ирани.

«Совместные военные учения пройдут до конца текущего иранского года (19 марта)», — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает издание, Ирани отметил, что учения будут проводиться с целью обеспечения региональной безопасности и стабильности, а также реализации общих интересов Китая, Ирана и России.

По данным Fars, военно-морской флот Ирана в последние годы достиг самодостаточности в производстве надводных и подводных судов. Он также увеличил свое присутствие в международных водах для защиты морских маршрутов и обеспечения безопасности торговых судов и танкеров.

До этого министр обороны Китая и бывший глава ВМС страны Дун Цзюнь заявил о продолжении сотрудничества с РФ вопреки давлению США и ЕС из-за конфликта на Украине.

Ранее стало известно, когда американцы захотели выйти из Ближнего Востока.

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