Высшие должностные лица в США со времен президентства Барака Обамы стремились убедить руководство страны в необходимости вывести силы из Ближнего Востока для того, чтобы сосредоточиться на странах, представляющих «больший риск» — на России и Китае. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Высшие должностные лица, начиная с администрации Обамы, потратили годы на то, чтобы заставить США отступить из региона и перенаправить ресурсы в другие страны, чтобы сосредоточиться на странах, представляющих больший риск, таких как Россия и Китай», — пишет издание.

Бывший высокопоставленный чиновник, имя которого не называется, сообщил, что в США в «нулевые» начали «по-настоящему осознавать масштабы амбиций Си Цзиньпина», которые были «не только региональными, но и действительно глобальными». По его словам, в Вашингтоне этого не могли игнорировать.

Газета отмечает, что, по словам двух бывших сотрудников разведки, спецслужбы США также выделили больше денег и сотрудников на изучение и анализ России и Китая.

Подчеркивается, что за последнее десятилетие ЦРУ свернуло свою программу подготовки Свободной сирийской армии (повстанческой группировки, сформированной в 2011 году для борьбы с президентом Сирии Башаром Асадом и его вооруженными силами). Кроме того, Пентагон вывел из Ирака тысячи военнослужащих . Также США полностью ушли из Афганистана . Вашингтон прекратил поддержку операций под руководством Саудовской Аравии в Йемене.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что США не следует наносить удары по иранским объектам в ответ на атаки по их базам, так как это приведет к большей эскалации.

Ранее в Иране сообщили, что Вашингтону известны пути решения конфликта в секторе Газа.