Глава МИД Португалии прибыл в Киев

Глава МИД Португалии Жоау Кравиньо прибыл в Киев, чтобы «подтвердить» поддержку Украины. Об этом министр написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Очень рад вернуться в Киев вместе с моим коллегой министром образования Жоау Костой, чтобы подтвердить нашу поддержку восстановления Украины», — заявил министр.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве с португальским коллегой Марселу Ребелу ди Соузой заявил, что Португалия готова принять участие в программе подготовки украинских летчиков на американских истребителях F-16.

Ранее Зеленский рассказал, как США гарантируют Украине безопасность, не принимая в НАТО.