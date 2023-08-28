Зеленский рассказал, как США гарантируют Украине безопасность, не принимая в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает гарантии безопасности от США «по израильской модели». То есть страна не будет членом НАТО, но станет долгосрочным союзником Америки в регионе и будет регулярно получать военную помощь. По мнению Зеленского, на это решение даже не повлияет возможная смена президента США.

Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» выразил мнение, что США предоставят Украине гарантии безопасности «по израильской модели».

«С Соединёнными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель, израильская; та, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы, и тому подобное», — сказал украинский лидер.

Зеленский считает, что соглашение с Америкой не сорвется, даже если там сменится президент, ведь голосование по этому вопросу пройдет в Конгрессе. В европейских странах решение также будут принимать парламенты.

О начале обсуждения гарантий безопасности сообщалось еще в начале августа. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, США стали первой страной, с которой Украина начала эти переговоры. Он заявлял, что это поможет создать модель и для других партнеров.

Как сотрудничают США и Израиль Израиль — ключевой союзник США на Ближнем Востоке. Страны связаны очень тесными отношениями. С 1987 года Израиль носит статус «Основного союзника вне НАТО» (англ. Major Non-NATO Ally). Читать дальше

Сторонников у Украины все больше

Ранее Владимир Зеленский заявил, что к декларации стран Группы семи (G7) о долгосрочных гарантиях безопасности Украине присоединились уже более 20 государств.

«Наша команда работает дальше. Сейчас почти 30 [стран] в целом вместе с G7», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Президент напомнил, что Украина уже начала переговоры по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с Великобританией, Канадой и США.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности присоединились 13 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Затем к декларации присоединилась Греция. Зеленский также заявил о готовности запустить работу над таким документом с Португалией.

В ответ на гарантии безопасности от стран «Большой семерки» Украина должна провести реформы правоохранительных органов, судебной системы, в сферах борьбы с коррупцией, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления. Правительство страны должно продвигать оборонные реформы и меры по модернизации, «в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности в оборонных учреждениях и промышленности Украины».

Америка «сольет тему»

В своем недавнем посте в Telegram замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал сомнение, что США предоставят гарантии безопасности Украине. «Нет смысла», — считает Медведев.

«Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольёт коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с её фигурантами», — считает Медведев.

Результат специальной военной операции стало именно то, что Украину теперь не примут в НАТО.

«Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции», — написал политик.

По мнению Медведева, гарантии безопасности Украине мог бы дать договор с Россией, но украинская власть от него отказалась.