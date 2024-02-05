Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле обсуждают возможность интервью Путина американскому журналисту

Bloomberg: в Кремле изучают возможность интервью Путина журналисту Карлсону

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Российское руководство изучает возможность проведения интервью президента РФ Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией Кремля.

«Интервью с Путиным обсуждается», — говорится в публикации.

4 февраля РИА Новости сообщило, что американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве. По данным агентства, накануне бывший ведущий телеканала Fox News посетил балет «Спартак» в Большом театре.

Позже появилась информация, согласно которой в ходе своей зарубежной поездки Карлсон может взять интервью у Путина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эти сведения и заявил, что ему нечего сообщить корреспондентам по этому поводу. Также представитель главы государства обратил внимание, что многие иностранные журналисты приезжают в РФ по работе.

В свою очередь, бывший член нижней палаты конгресса США Адам Кинзингер назвал экс-ведущего Fox News предателем. Политик дал журналисту такую характеристику, узнав о его визите в РФ.

Ранее Карлсон впервые прокомментировал свою поездку в Москву.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами