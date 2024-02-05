В Кремле обсуждают возможность интервью Путина американскому журналисту

Российское руководство изучает возможность проведения интервью президента РФ Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией Кремля.

«Интервью с Путиным обсуждается», — говорится в публикации.

4 февраля РИА Новости сообщило, что американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве. По данным агентства, накануне бывший ведущий телеканала Fox News посетил балет «Спартак» в Большом театре.

Позже появилась информация, согласно которой в ходе своей зарубежной поездки Карлсон может взять интервью у Путина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эти сведения и заявил, что ему нечего сообщить корреспондентам по этому поводу. Также представитель главы государства обратил внимание, что многие иностранные журналисты приезжают в РФ по работе.

В свою очередь, бывший член нижней палаты конгресса США Адам Кинзингер назвал экс-ведущего Fox News предателем. Политик дал журналисту такую характеристику, узнав о его визите в РФ.

Ранее Карлсон впервые прокомментировал свою поездку в Москву.