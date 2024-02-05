Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Президент Казахстана отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Токаев отправил правительство в отставку

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Президент Казахстана отправил правительство страны в отставку, после отставки кабмина министры будут исполнять свои обязанности до утверждения нового правительства. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: ... Принять отставку Правительства Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

При этом о причинах решения президента Казахстана не сообщается.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причинами массовых беспорядков и попытки государственного переворота в стране в 2022 году нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой. Политик после его избрания на пост президента Казахстана в 2019 году взял курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни и демонополизацию экономики.

Ранее в Казахстане появилась арт-инсталляция с падающим Нурсултаном Назарбаевым.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами