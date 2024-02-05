Президент Казахстана отправил правительство в отставку

Президент Казахстана отправил правительство страны в отставку, после отставки кабмина министры будут исполнять свои обязанности до утверждения нового правительства. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: ... Принять отставку Правительства Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

При этом о причинах решения президента Казахстана не сообщается.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причинами массовых беспорядков и попытки государственного переворота в стране в 2022 году нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой. Политик после его избрания на пост президента Казахстана в 2019 году взял курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни и демонополизацию экономики.

Ранее в Казахстане появилась арт-инсталляция с падающим Нурсултаном Назарбаевым.