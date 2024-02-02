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В Казахстане появилась арт-инсталляция с падающим Нурсултаном Назарбаевым

В Казахстане создали инсталляцию в честь сноса памятников Нурсултана Назарбаева

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Katya Paukovich/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Алма-Ате представили инсталляцию «Пять версий падения автора» художника Ербосына Мельдибекова. Ее показали в рамках выставки «Буран — Байконур, между Шелковым путем и Млечным», пишет Massaget.kz.

По словам автора инсталляции, экспозиция в виде пяти памятников первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву посвящена сносу монументов в честь различных политических деятелей и исторических фигур. Некоторые памятники Назарбаеву сделаны таким образом, будто политик заваливается и падает со своего постамента, на некоторых же постаменты экс-президент и вовсе висит вниз головой.

12 января в Казахстане в университете обороны демонтировали памятник Назарбаеву. В минобороны Казахстана объяснили решение тем, что университет поменял название — теперь он называется не в честь первого президента страны, а «Национальный университет обороны РК». Памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства, затем его перенесут в здание музея.

Ранее в России запустили патриотическую радиостанцию «Гордость».

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