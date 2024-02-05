В МИД РФ рассказали, чем грозят новые кредиты ЕС Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые одобренные кредиты Евросоюза на €33 млрд вгонят Украину в долговую яму. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, в то время как европейские политики принимают решение о выделении Украине €50 млрд помощи, фермеры в ЕС перекрывают дороги и взывают о помощи. Она добавила, что на Украине процветает «беспрецедентная системная коррупция», поэтому понятно, куда «пойдут эти деньги».

«Возвращать европейские деньги, а 33 млрд евро будут предоставлены Киеву в виде кредитов, которые еще глубже вгонят Украину в долговую яму, придется уже следующим поколениям украинцев, что мало заботит нацистских временщиков», — резюмировала Захарова.

До этого заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев сообщал, что в этом году Киев планирует получить €18 млрд в рамках новой четырехлетней программы поддержки на €50 млрд, одобренной на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.