В Польше не исключили начала войны с РФ

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключил сценария, при котором будет возможна эскалация боевых действий между РФ и Польшей. Об этом министр заявил в интервью газете Super Express.

«Я предполагаю каждый сценарий , наиболее серьезно отношусь к наихудшим сценариям, потому что это, к сожалению, роль министра обороны», — заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, польской армии необходимо пройти «трансформацию». Он указал на важность изменений в системе вооружения и оснащения польских солдат.

До этого глава оборонного ведомства Польши признал, что Евросоюз не сможет своевременно поставить Украине обещанный миллион снарядов.

Ранее в Польше заявили, что Дуда сказал правду о принадлежности Крыма.