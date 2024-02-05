Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Польше не исключили начала войны с РФ

Глава минобороны Польши Косиняк-Камыш: не исключена война с РФ

close
100%
Artur Widak/Global Look Press

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключил сценария, при котором будет возможна эскалация боевых действий между РФ и Польшей. Об этом министр заявил в интервью газете Super Express.

«Я предполагаю каждый сценарий , наиболее серьезно отношусь к наихудшим сценариям, потому что это, к сожалению, роль министра обороны», — заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, польской армии необходимо пройти «трансформацию». Он указал на важность изменений в системе вооружения и оснащения польских солдат.

До этого глава оборонного ведомства Польши признал, что Евросоюз не сможет своевременно поставить Украине обещанный миллион снарядов.

Ранее в Польше заявили, что Дуда сказал правду о принадлежности Крыма.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами