Заместитель председателя сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что президент Анджей Дуда сказал правду о принадлежности Крыма России большую часть времени. По его словам, сегодня в Польше существует попытка навязать «проукраинскую политкорректность», однако Варшаве не следует повторять дипломатическую линию Киева, передает Do Rzeczy.

«Сейчас они призывают президента не говорить ничего, что отклоняется от максималистских украинских ожиданий относительно исхода этой войны. <…> Если Украина хочет, чтобы Польша представляла линию украинской дипломатии, она должна предоставить какие-то стимулы, но этого не видно», — заявил Босак.

Он напомнил, что у Киева и Варшавы достаточно нерешенных вопросов и споров, поэтому на таком фоне странно спорить о принадлежности полуострова.

3 февраля Анджей Дуда признался, что не уверен в способности украинских властей взять Крым под свой контроль. Президент Польши назвал его особым местом, которое большую часть времени находилось в руках Москвы.

Позже депутат Государственной думы Российской Федерации от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что слова президента Польши о Крыме являются «шоком» для Киева. Парламентарий считает, что таким образом Дуда «выбил почву из-под ног» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее в Госдуме РФ оценили слова президента Польши о принадлежности Крыма.