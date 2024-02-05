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Премьер Эстонии увидела угрозу в мессенджере Telegram

Премьер Эстонии Каллас: ЕС нужно усилить контроль за мессенджером Telegram

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала Еврокомиссию (ЕК) усилить меры по регулированию в отношении мессенджера Telegram, где якобы «много дезинформации». Об этом Каллас заявила в интервью изданию Die Presse.

«Мы выразили обеспокоенность по поводу платформы Telegram в Европейской комиссии. Через эту платформу распространяется много дезинформации», — считает премьер Эстонии.

Каллас отметила, что Евросоюзу «необходимо усилить регулирование (соцсети. – прим. ред.)», подчеркнув важность повышения медиаграмотности европейских граждан.

До этого эстонский генерал Вейко-Велло Пальм сообщил, что НАТО как организация и ряд ее государств-членов не готовы к возможному военному противостоянию с Россией.

Ранее премьер Эстонии допустила развал Евросоюза и победу России.

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