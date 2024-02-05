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Стала известна цель визита Нуланд в Киев

Asia Times: Нуланд приезжала в Киев, чтобы предотвратить госпереворот на Украине

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Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приезжала в Киев для того, чтобы предотвратить государственный переворот на Украине, поскольку главком ВСУ Валерий Залужный «мог развернуть армию» против лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Asia Times.

«Почему Нуланд приехала в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если в Киеве что-то пойдет не так. Очевидно, было реальное беспокойство, что Залужный может развернуть армию и использовать ее для преследования Зеленского. Пока Залужный ничего не предпринял. Он, конечно, все еще может, поэтому можно предположить, что Нуланд была в Киеве, чтобы больше поговорить с Залужным, чем с Зеленским», — предполагает издание.

Издание подчеркивает, что Вашингтон манипулировал внутренней политикой Украины еще до 2014 года, и Нуланд была той искрой, которая позволила добиться того, чего хотел Вашингтон.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США пока поддерживают президента Владимира Зеленского в конфликте с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным — об этом говорит приезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев.

Ранее Песков заявил о привычке политиков из США видеть «милое» в насилии.

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