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Песков заявил о привычке политиков из США видеть «милое» в насилии

Песков: привычка политиков в США связывать «милое» с насилием вызывает удивление

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Соединение позитивных оценок и насилия, которое характерно для риторики американских политиков, не может не вызывать удивления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент из интервью с представителям Кремля в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Таким образом Песков прокомментировал высказывание заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, которая пообещала РФ «милые сюрпризы» в зоне боевых действий. По словам представителя российского президента, Москве чужд подобный подход к описанию насилия и ситуации на поле боя.

«Укладывать слово «милый» и поле боя в один ассоциативный ряд — это, наверное, знаете чему сродни. Вы помните госпожу [Хилари] Клинтон, как заливалась смехом, когда она видела окровавленного [лидера Ливии Муаммара] Каддафи. Видимо, там, за океаном, так принято», — сказал Песков.

31 января Нуланд прибыла в украинскую столицу в рамках рабочей поездки. На следующий день в Киеве состоялась пресс-конференция, в ходе которой заместитель американского госсекретаря сообщила об отправке в зону конфликта высокоточных управляемых ракет GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Тогда же она заявила, что в скором времени российские войска столкнутся с «милыми сюрпризами» на передовой.

Ранее в Кремле оценили влияние поставок американского оружия на Украину на ход специальной военной операции (СВО).

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