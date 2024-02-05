Рогов заявил о темном прошлом украинского главы запорожской администрации

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что назначенный главой государственной администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров известен хищением бюджетных средств и продвижением ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, Федорову, когда тот занимал пост мэра Мелитополя, дали прозвище «Белоснежка». Он сказал, что этот украинский чиновник «ничем не прославился, кроме хищения бюджетных средств, имитации бурной деятельности, продвижения ЛГБТ-повестки и активного участия в организации наркотрафика».

Рогов также отметил, что десять лет назад Федоров посетил пророссийский митинг в Мелитополе, но потом занял «откровенную укранацистскую позицию».

До этого президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова главой подконтрольной стране части Запорожской области.

Соответствующий указ датирован 2 февраля, но опубликован только 4 февраля. В то же время был опубликован указ об увольнении с должности Юрия Малашко, который возглавлял подконтрольную Украине часть Запорожской области с февраля 2023 года.

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