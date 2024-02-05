Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил о темном прошлом украинского главы запорожской администрации

Рогов: назначенный Киевом глава Запорожской администрации известен коррупцией

close
100%
РИА «Новости»

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что назначенный главой государственной администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров известен хищением бюджетных средств и продвижением ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, Федорову, когда тот занимал пост мэра Мелитополя, дали прозвище «Белоснежка». Он сказал, что этот украинский чиновник «ничем не прославился, кроме хищения бюджетных средств, имитации бурной деятельности, продвижения ЛГБТ-повестки и активного участия в организации наркотрафика».

Рогов также отметил, что десять лет назад Федоров посетил пророссийский митинг в Мелитополе, но потом занял «откровенную укранацистскую позицию».

До этого президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова главой подконтрольной стране части Запорожской области.

Соответствующий указ датирован 2 февраля, но опубликован только 4 февраля. В то же время был опубликован указ об увольнении с должности Юрия Малашко, который возглавлял подконтрольную Украине часть Запорожской области с февраля 2023 года.

Ранее на Украине рассказали о росте коррупции.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами