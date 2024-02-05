Посол Белоруссии раскрыл детали работы с госдолгом

Министерства финансов Белоруссии и России разрабатывают стратегию работы с белорусским государственным долгом. Об этом сообщил ТАСС белорусский посол в России Дмитрий Крутой, комментируя результаты последнего заседания Высшего государственного совета Союзного государства в конце января.

По словам белорусского представителя, основное внимание уделяется работе с государственным долгом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности белорусской экономики. Министерства финансов разрабатывают стратегию на 2024 год, которая включает в себя работу с долгом и процентами, а также планы на 2025-2026 годы, чтобы избежать давления государственного долга на бюджет. Это позволит высвобождать ресурсы для инвестиционных проектов, поддержки программ развития и поддержания уровня золотовалютных резервов на безопасном уровне.

По мнению посла, заседание Высшего госсовета стало историческим благодаря принятым важным решениям, особенно в области развития интеграции между странами на период 2024-2026 годов.

Накануне всемирный банк обнародовал данные о задолженности государств перед другими странами, в частности, перед Россией. Как сообщается, Белоруссия с $8,1 млрд на тот момент была крупнейшим государственным должником России. В конце 2020 года между Москвой и Минском также было заключено соглашение о выделении республике дополнительно $1 млрд. Кроме того, Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен задолжали России свыше $1 млрд.

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