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Президент Словакии заразилась коронавирусом

Президент Словакии Зузана Чапутова заразилась коронавирусом

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Словакии Зузана Чапутова получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщило агентство TASR.

Отмечается, что Чапутова находится в американском Питтсбурге. Она отменила свою рабочую программу в свой последний день визита в США. В Словакию она должна вернуться 5 февраля.

В декабре 2023 года сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заразился коронавирусом.

18 декабря стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) выбросили 215 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции на сумму около €4 млрд.

17 декабря сообщалось, что первый зарубежный визит Дональда Туска в статусе премьер-министра Польши в Таллин отменен из-за коронавируса главы эстонского кабмина Кайи Каллас.

Ранее Шольцу предрекли отставку из-за отмены «долгового тормоза».

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