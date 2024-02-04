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В России запустят новую программу расселения аварийного жилья

Хуснуллин: новая программа расселения аварийного жилья продлится до 2030 года

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал журналистам о запуске в 2024 году новой программы расселения аварийного жилья. Его слова приводит «Интерфакс».

«В этом году мы должны запустить новую программу расселения аварийного жилья до 2030 года»,— сказал вице-премьер, добавив, что средства на новую программу уже выделены.

Хуснуллин отметил, что предыдущая программа расселения, начатая в 2018 году, будет полностью выполнена в текущем году с опережением заявленных сроков.

Программа расселения аварийного жилого фонда, рассчитанная до 2024 года, касается зданий, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В 2023 году была запущена новая программа по расселению домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года.

До этого президент России Владимир Путин призвал расселять людей из трущоб. По его словам, в РФ с опережением проходит расселение граждан из аварийного жилого фонда.

Ранее Хуснуллин рассказал об увеличении выплат на ремонт жителям новых регионов РФ.

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