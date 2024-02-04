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В России отреагировали на призыв посла Украины к переговорам с Путиным

Сенатор Карасин: Россия выступала и продолжает выступать за диалог по Украине

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РИА Новости/Global Look Press

Россия всегда выступала и выступает за диалог по украинскому конфликту, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Позицию РФ он выразил в беседе с «Лентой.ру», комментируя призыв экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу о проведении переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сенатор отметил, что Россия изначально выступала за диалог с Украиной, однако он напомнил, что такие переговоры запрещены украинским же законодательством.

«Никто не может послам запретить думать. Поэтому учтем такое мнение посла Мельника. Хотя в другие времена он говорил намного более антироссийские вещи. Но размышления есть размышления», — сказал Карасин.

До этого Мельник, который сейчас является послом в Бразилии, заявил, что мировому сообществу следует подумать над тем, как найти подход к руководству России. По его мнению, Шольц мог бы провести переговоры с Путиным на нейтральной территории.

Незадолго до этого Мельник призвал страны ЕС ежегодно выделить 1% от ВВП всех стран блока на помощь Киеву, это около €160 млрд в год. По его мнению, Западу необходимо «сделать гораздо больше» с точки зрения помощи Украине.

Ранее в Херсонской области заявили, что переговоры с Украиной должны быть на условиях России.

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