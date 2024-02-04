В Госдуме РФ оценили слова президента Польши о принадлежности Крыма

Слова польского президента Анджея Дуды о том, что Крым исторически принадлежал РФ, являются сигналом для украинских властей о необходимости оставить жителей полуострова в покое. Об этом заявил депутат Государственной думы от республики Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Законодатель отметил, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. В связи с этим он призвал западные государства смириться с текущим положением дел, обратив внимание на готовность Москвы «поставить на место» внешних агрессоров.

«Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что, с другой стороны, высказывание Дуды можно считать подтверждением лицемерия и цинизма западных элит. Речь идет о попытках США и их союзников убедить международное сообщество в отсутствии у РФ законных оснований для воссоединения с полуостровом.

По словам Шеремета, в будущем странам Запада придется извиниться за ложь о Крыме и обвинения в адрес российских властей.

3 февраля польский президент заявил, что не уверен в способности украинского руководства вернуть Крым под свой контроль. Глава республики назвал полуостров особым местом с исторической точки зрения и напомнил, что большую часть времени он находился в составе РФ.

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