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Кэмерон прокомментировал очередные удары США и Британии по хуситам

Глава МИД Британии Кэмерон: безрассудные действия хуситов дестабилизируют регион

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что безрассудные действия хуситов подвергают безопасности жизни людей, угрожают свободе судоходства и дестабилизируют Ближний Восток. Так на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он прокомментировал очередные удары Лондона и Вашингтона по Йемену.

«Великобритания и США нанесли новые удары по военным объектам хуситов. Мы неоднократно предупреждали хуситов. Их безрассудные действия подвергают риску жизни невинных людей, угрожают свободе судоходства и дестабилизируют регион», — написал Кэмерон.

Глава МИД Британии подчеркнул, что нападения хуситов должны прекратиться.

В ночь на 4 февраля Соединенное Королевство осуществило третью совместную с Соединенными Штатами серию ударов по территории Йемена, в которой приняли участие более 20 боевых самолетов.

После этого глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что совместная серия ударов США и Британии по территории Йемена не является эскалацией и стала адекватным ответом на действия хуситов.

Ранее Иран обвинил США и Британию в лицемерии из-за ударов по хуситам.

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