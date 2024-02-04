Кэмерон прокомментировал очередные удары США и Британии по хуситам

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что безрассудные действия хуситов подвергают безопасности жизни людей, угрожают свободе судоходства и дестабилизируют Ближний Восток. Так на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он прокомментировал очередные удары Лондона и Вашингтона по Йемену.

«Великобритания и США нанесли новые удары по военным объектам хуситов. Мы неоднократно предупреждали хуситов. Их безрассудные действия подвергают риску жизни невинных людей, угрожают свободе судоходства и дестабилизируют регион», — написал Кэмерон.

Глава МИД Британии подчеркнул, что нападения хуситов должны прекратиться.

В ночь на 4 февраля Соединенное Королевство осуществило третью совместную с Соединенными Штатами серию ударов по территории Йемена, в которой приняли участие более 20 боевых самолетов.

После этого глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что совместная серия ударов США и Британии по территории Йемена не является эскалацией и стала адекватным ответом на действия хуситов.

Ранее Иран обвинил США и Британию в лицемерии из-за ударов по хуситам.