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Иран обвинил США и Британию в лицемерии из-за ударов по хуситам

МИД Ирана: атаки США и Британии по хуситам противоречат словам о нежелании войны

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Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удары США и Великобритании по позициям хуситов на территории Йемена противоречат их заявлениям о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке. Его слова передает агентство Mehr.

Он подчеркнул, что в Тегеране расценивают удары по Йемену как нарушение территориальной целостности и суверенитета. Атаки являются «вопиющим нарушением международного права», констатировал представитель МИД Ирана.

Продолжая удары по хуситам, Лондон и Вашингтон угрожают мировой безопасности. В связи с этим Насер Канани Чафи счел необходимым призвать США и Британию к ответу за свои действия.

Ранее в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявляли, что американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стала крылатая ракета мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

До этого руководитель Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что третья совместная серия ударов США и Соединенного Королевства по территории Йемена не является эскалацией и стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов.

Ранее президент Ирана заявил, что Тегеран ответит на любые угрозы в свой адрес.

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