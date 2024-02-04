Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» — теперь он обладатель всех степеней этой награды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Собеседник агентства напомнил, что в 2014 году Володин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Таким образом, после получения данного ордена высшей степени председатель Госдумы РФ стал его полным кавалером.

4 февраля, в день 60-летия Володина, президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед отечеством» I степени. Согласно сообщению на сайте Кремля, Володин удостоился ордена «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил спикера Госдумы РФ за поддержку инициатив Минска на площадках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее в России запретили выпускать знаки, похожие на госнаграды.